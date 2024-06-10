Эксперты перечислили роскошные железнодорожные круизы-2024

Железнодорожные круизы завоевывают сердца путешественников, предлагая роскошь, комфорт и захватывающие виды. В 2024 году они стали популярнее, предоставляя возможность исследовать удивительные уголки мира с высочайшим уровнем сервиса. На сайте издания Туристас можно найти информацию о самых роскошных железнодорожных круизах в мире в 2024 году.

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Venice Simplon-Orient-Express — легендарная поездка через Европу предлагает непревзойденную роскошь и элегантность в стиле 1920-х годов с маршрутами через Венецию, Париж и Лондон. Поезд включает три вагона-ресторана с блюдами европейской кухни и бар с эксклюзивным шампанским.

Rocky Mountaineer предлагает роскошные поездки от 1 до 6 дней по западной Канаде и юго-западу США. Известный своими стеклянными куполообразными окнами, поезд обеспечивает панорамные виды на горы, озера и леса. Поездка включает уровни сервиса Gold Leaf и Silver Leaf. Gold Leaf предлагает двухэтажные вагоны с панорамными окнами, просторными сидениями, обеденной зоной и эксклюзивной смотровой платформой. Пассажиры наслаждаются изысканными блюдами и неограниченными напитками, включая алкоголь.

Российские железные дороги предлагают роскошные вагоны в 11 туристических поездах, таких как:

«Жемчужина Кавказа»; «Цветущая степь»; «Зимняя Сказка»; «Русский Север»; «Байкальская сказка»; «Сказы Поволжья»; «В Сибирь»; «По Золотому кольцу»; «К виноградникам у моря»; «К северному сиянию»; «В долину лотосов».

Наример, вагон люкс в поезде «Жемчужина Кавказа» на 8 дней стоит от 148 тысяч рублей, включая экскурсии и трансферы по Кавказу. Тур «Сказы Поволжья» на 4 дня стоит от 99,5 тысяч рублей, предлагая новые вагоны с душевыми и косметическими наборами.