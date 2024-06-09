Отдых у водопадов и озер: как развивается водный туризм в Таджикистане?

В Таджикистане развивается водный туризм. Отдых у озер и водопадов –актуальное предложение для туристов, когда на термометрах выше 30 градусов. Направлений несколько – можно приехать на рыбалку, посетить природные родники или прогуляться возле Гидроэлектростанции, рассказала корреспондент «МИР 24» Зарина Абдуназарова.

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Четыре года назад эта территория была почти пустынной. Сегодня здесь – восемь озер, в которых разводят рыбу. А еще рядом организовали место для рыболовства. Посидеть с удочкой в тишине можно абсолютно бесплатно – заплатить придется лишь за вес пойманной рыбы. Появилась такая возможность не сразу – много лет назад туристы, устав от пеших прогулок, попросили порыбачить. С этого и началось развитие здесь рыбного туризма.

«У нас очень много планов, работаем над тем, чтобы привлекать туристов, развивать внутренний туризм. К нам в последние время приезжают иностранцы. Приезжали из Турции, Ирана. Также много гостей из России, из Беларуси, а так весной много местных, имею в виду граждан Таджикистана», – отметил представитель Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Фархад Муминов.



Водопады, родники, целебные источники. Только рек в республике более 900. Многие – прохладные, потому что берут начало в заснеженных вершинах. У каждой своя история.Это самая бурная и быстрая река в Таджикистане, способная переворачивать огромные глыбы на дне. Еще предки ее назвали «Вахш», что переводится как «дикий», приносили барашка в жертву, чтобы усмирить реку. Но только современному человеку удалось это сделать, построив на реке Каскад гидроэлектростанций.

У водного туризма здесь появился новый подвид, который можно назвать гидроэнерготуризмом. Проще говоря, это посещение ГЭС. Одна из самых популярных – Нурекская. В ней советские инженеры и архитекторы воплотили самые грандиозные идеи, ее до сих пор считают вершиной промышленной архитектуры. Завораживает и ее водохранилище – это почти 100 квадратных километров пресной прозрачной воды. Наполняется оно за счет ледников.

«Все гости, которые посещают страну, обязательно приезжают на ГЭС. Она до сих пор вызывает изумление у туристов, которых завораживают не только исполинская плотина, но и чистая вода», – сообщил заместитель главного инженера Нурекской ГЭС Анвар Киромадинов.



Здесь можно услышать истории про бежавшего последнего бухарского эмира, найденном строителями золоте, вкусной рыбе и водосбросе, который спасает в жару. Но первым делом расскажут, что плотина занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Плотина Нурекской ГЭС – это самая высокая каменно-насыпная плотина в мире. Она в три раза выше Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и на 10 метров Эйфелевой башни.

Еще в республике много источников с минеральной водой. Ее используют при лечении конкретной группы заболеваний. Но есть в Таджикистане место, где можно найти минеральную воду от любого недуга. Чиллучор Чашма или 44 родника – оазис среди пустыни. Еще при долгих переходах по Великому Шелковому пути путники спасались здесь от палящего солнца и запасались водой.