Оспа обезьян и малярия: какие болезни россияне могут привезти из экзотических стран
Российские туристы после отдыха в экзотических странах могут завезти в страну крайне опасные заболевания. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщил главврач Домодедовской больницы Московской области Андрей Осипов.
По его словам, путешественники могут привезти после отдыха оспу обезьян и малярию.
— На протяжении многих лет наши врачи видели различные экзотические инфекции. На юге России в 1998 году уже была вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки, — рассказал Осипов.
По его словам, не только в России, но и в странах Европы начали активно действовать и клещи. Они могут быть опасными переносчиками заболеваний.
Помимо этого, были зафиксированы случаи оспы обезьян, в Конго объявлена эпидемия из-за этого заболевания. Болезнь была принесена туда из Европы.
Врач порекомендовал использовать репелленты, а также носить побольше одежды, в вечернее время. В случае укусов клещей нужно немедленно обратиться к специалисту, сообщило издание «Звезда».
29 мая блогер Анастасия сообщила Telegram-каналу Shot, что ее семья заразилась неизвестной болезнью на Бали. По ее словам, она вместе с семьей приехала в Индонезию на два месяца. В какой-то момент всех членов семьи атаковал вирус, который по признакам похож на ветрянку.
Инфекционист Николай Малышев рассказал, что ожидает заболевших туристов на родине. По его словам, россиян встретят по прилете и проведут диагностику их состояния. При этом ответственность за информирование диспетчера о подобных пассажирах лежит на бортпроводниках.