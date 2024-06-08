Туристов предупредили об опасности терактов в Турции, Таиланде и Египте

Туристов, отправляющихся в Турцию, Египет и Таиланд, предупредили о возможных терактах. Об этом сообщил МИД Великобритании (FCDO).

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Так, в Турции рекомендовано избегать поездок в районы на границе с Сирией, в Ширнак и провинцию Хаккари. В Таиланде высок риск нападения террористов в провинциях Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкхла.

Также при отдыхе в Египте необходимо воздержаться от поездок к границам Ливии, в северный Синай. Опасной является и долина Нила. Террористические нападения возможны на дороге Марса-Матрух-Сива, в городе-оазисе Сива. Туристам не советуют посещать Белую и Черную пустыни.

Напомним, что Оман хочет сотрудничать с Россией в сфере туризма. Ученый сообщил насколько поездка в Китай доступна российским туристам.