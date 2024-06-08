В Сингапуре туристку потрясло количество запрещений на улицах

Сингапур удивляет туристов с разных сторон. У туристки из Великобритании прогулка по городу-государству вызвала ошеломление количеством табличек и надписей, которые предостерегают от неподобающего поведения в общественных местах. Вирусный фотоотчет из TikTok европейцы назвали познавательным, а сингапурцев позабавила реакция гостьи, причем некоторые отметили, что никогда раньше не смотрели на все это глазами туристов.

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В течение дня иностранка изучала, что непозволительно делать. С предупреждениями не мусорить, а также правилами парковки велосипедов она сразу согласилась. Большую табличку с запретами ездить на велосипеде, роликах, скейтборде и самокатах, а также прогуливаться с собаками она увидела на входе в The Shoppes в Marina Bay Sands.

Под другой фотографией туристка написала:

«Столько зон, свободных от курения, но это очень чуждо для лондонца».



Знак «Вейпинг запрещен» на двери кафе вызвал замечание, что многие ее соотечественники здесь бы расплакались: в Сингапуре курительные приборы вне закона уже несколько лет, в то время как в Великобритании они легальны.

Девушка изумилась при виде табличек, советующих не сидеть на корточках на унитазе, а на улице – остерегаться встреч с выдрами. В ответ на предостережение об опасности на ограждении в торговом центре не менее удивленный местный житель написал:

«Кто, черт возьми, так делает».



Если ряд запрещающих знаков вызвал недоумение у одних комментаторов, то другие уверены, что это результат прошлых инцидентов. А один философ напомнил простое правило: