В Китае в туалете для туристов установили таймер

Оригинальную идею в организации работы общественного туалета применили в Китае. В провинции Шаньси на популярном у туристов направлении над кабинками для женщин не просто установили LED-табло со сменой цвета, напоминающее самолетное зеленое-красное, но и внедрили в конструкцию таймер.

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Креативное решение появилось в пещерном буддийском монастыре Юньган в городе Датун. По замыслу администрации, сделали это для удобства – не надо стучать в дверь и спрашивать, занято или нет. Однако на реплики в соцсетях, зачем там табло, отсчитывающее время нахождения человека, – ответа не дали.

«Это действительно неслыханно, словно кто-то просто так сидит в общественном туалете, например, играя на своем телефоне», – заявили в паблике.



Посетительницы также отметили, что почувствовали себя словно под наблюдением, как будто кто-то мотивировал их побыстрее освободить кабинку.

«Я не знаю, что некоторые люди делают в кабинке: они не издают ни звука и не выходят», – отреагировали защитники новшества.



По их мнению, это предотвратит злонамеренную задержку и создание очереди. Среди реплик было предложение добавить функцию будильника, чтобы уж точно не злоупотребляли удобствами.

Отвечая на вопросы китайских СМИ, представитель Yungang Grottoes со всей серьезностью пояснил, что нет установленных сроков для «контроля» в туалетах и дело совсем не в том, что 5–10 минут – это много. В таком случае часы с подсчетом времени надо считать красивой безделицей.

Ранее «ТурДом» писал о том, как в России обустраивают туалеты для туристов и поддерживают в них порядок.