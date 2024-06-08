Туристы выяснили, что самый высокий водопад Юньтай в Китае создан искусственно

В Китае водопад в горном парке Юньтай считается самой высокой туристической достопримечательностью в провинции Хэнань. Это самый высокий водопад в стране, его высота равна 314 м. В путеводителях он записан, как «Млечный путь, летящий вниз».

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Ежегодно посмотреть на него приезжают тысячи туристов. Но оказалось, что водопад создали с помощью современных технологий. Об этом написал CNN.

Секрет водопада раскрыли китайские блогеры. Они смогли забраться на самый верх и обнаружили там трубы, по которым подаётся вода, чтобы усилить визуальный эффект. Это сняли на видео, в Сети оно стало вирусным.

В парке Юньтай пояснили, что водопад немного изменили, чтобы он выглядел лучше. Представители парка сказали, что этим летом его можно будет увидеть в «естественном состоянии».

Кстати, в Карелии можно полюбоваться древним водопадом.

В ЯНАО сделают фотозону у водопада Нефритовой долины.