Премьер-министр Южной Осетии рассказал о планах развития туризма в стране

Константин Джуссоев — об инвестициях в регион, международном сотрудничестве и развитии туризма

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Южная Осетия является одной из стран, которые ежегодно участвуют в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По мнению властей республики, форум является одной из перспективных площадок поиска и привлечения в страну потенциальных инвесторов. Каких результатов удалось достичь на площадках ПМЭФ, инвесторы из каких стран проявляют интерес к республике и как она будет развивать туризм, в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев.

Вы говорили, что Южная Осетия рассчитывает найти на форуме потенциальных инвесторов. Удалось ли это?

— Петербургский международный экономический форум призван содействовать в преодолении барьеров к развитию конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества. Нами в рамках форума подписан план мероприятий по реализации соглашения между правительствами Республики Южная Осетия и Ленинградской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах от 2023 года. Также подписано соглашение о сотрудничестве с правительством Ульяновской области в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях.



Как вы оцениваете реализацию российской инвестиционной программы в Южной Осетии?

— Текущая инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2023-2025 годы полностью реализуется в согласованном объеме. В рамках реализации инвестпрограммы строятся социально значимые для республики объекты, социальное жилье, дороги и многое другое. Вместе с тем следует отметить, что сложные времена требуют принятия сложных решений, но я уверен, что в тесном взаимодействии с нашими российскими коллегами мы сможем осуществить поступательное развитие вперед.



Ранее говорилось о том, что российские банки будут кредитовать инвестиционные проекты Южной Осетии. Два таких проекта — консервный завод и предприятие по производству строительного камня — реализуются в рамках этой программы. Планируется ли реализация еще подобных проектов?

— Да, вы правильно заметили, у нас в рамках инвестиционной программы льготного кредитования в процессе реализации два проекта — консервный завод и завод по переработке природного камня. Помимо этого, ведутся работы по реализации проекта лесообрабатывающего комбината, который уже в июне должен выйти на проектную мощность, а также завода по производству фармакологической субстанции. Это очень хорошие проекты, благодаря которым в республике появятся новые рабочие места. Помимо этого, в рамках программы планируется открыть форелевое хозяйство. У нас уникальные водные ресурсы, и грех ими не воспользоваться.



В какие сроки планируется реализовать эти проекты и какие объемы инвестиций потребуются?

— В этом году мы планируем реализовать пять-шесть проектов. Общий объем инвестиций составит 3 млрд рублей. Есть несколько проектов и на будущий год, которые мы также будем прорабатывать с нашими российскими коллегами.



Известно, что власти республики прорабатывают вопрос обеспечения страны собственными энергоресурсами. Говорилось о разработке месторождений нефти и создании собственных малых гидроэлектростанций. На какой стадии сегодня эти вопросы, какая работа ведется?

— Геологоразведывательные работы в этом направлении ведутся в Южной Осетии начиная с 1930-х годов. Нам известно, что в Дзауском районе у нас есть выходы нефти, есть выход нефти и в Ленингорском районе. Мы заключили договор с компанией "Руснефтегаз", представители которой приезжали в Южную Осетию. Были отобраны заборы материалов, которые отправлены на экспертизу для исследования. В ближайшее время, я думаю, мы узнаем результаты экспертиз, но уже сейчас мы с "Руснефтегазом" планируем в Ленингорском районе вскрыть скважину, которая работала еще в 1950-е годы. Будут проводится работы, бурение. Соответствующее оборудование уже собирается для отправки в Южную Осетию, и в ближайшее время начнем бурить скважину в Ленингорском районе.



Это случится в 2024 году?

— Да, эти работы начнутся уже в текущем году.



В последнее время появляется информация об интересе Китая к Южной Осетии, в республику приезжала делегация китайских инвесторов. Есть ли какие-то практические шаги, планируется ли реализация каких-то совместных проектов?

— Действительно, в мае к нам приезжали две делегации из Китайской Народной Республики. Одна делегация заинтересована в Квайсинском свинцово-цинковом месторождении, вторая приехала с предложением открыть у нас в Южной Осетии завод по сборке китайских автомобилей.



А какой марки автомобили?

— Марку мы еще не определили, но наша делегация собирается посетить в октябре Китайскую Народную Республику, разговор будет продолжен и будем договариваться более подробно. Но хочу отметить, что реализация каких-либо совместных проектов будет осуществлена только после оценки экономической целесообразности и эффективности предлагаемых Южной Осетии проектов. Помимо этого, к нам приезжала делегация из Ирана, с которым мы также заключили соглашение о сотрудничестве. Югоосетинская делегация со своей стороны также планирует посетить Исламскую Республику Иран, и, я думаю, в процессе мы будем расширять международное сотрудничество.



Не раз отмечалось, что у Южной Осетии есть богатый потенциал для развития туристической отрасли — прекрасная природа и комфортный климат. Что делается в республике для развития туризма, планируется ли строительство туристических объектов?

— Создание и развитие положительного образа Южной Осетии как одного из туристических центров, продвижение и популяризация республики является одной из наших важных задач. Мы совместно с российскими банками также прорабатываем вопрос создания туристического комплекса в одном из красивейших ущелий Южной Осетии, ведутся переговоры с инвесторами о восстановлении санаторно-курортного комплекса в Дзауском районе. Кроме того, мы заключили договор с компанией "Стройпрогресс", которая будет заниматься реконструкцией гостиницы в городе Квайса. Я считаю, что в этом плане перспективы у республики очень большие. Мы будем работать над тем, чтобы Южная Осетия стала одним из центров притяжения туризма.



А есть сведения какой турпоток в республику идет сегодня?

— К сожалению, пока в республике поток туристов небольшой, но с созданием этих туристических комплексов, думаю, туристический поток резко увеличится. Хочу также отметить, что мы планируем создать в Южной Осетии для привлечения потенциальных инвесторов все условия для комфортного ведения бизнеса, в том числе налоговые послабления. Я думаю, что инвесторы будут, они уже есть. Мы созваниваемся, встречаемся с потенциальными инвесторами, которые хотят инвестировать в Южную Осетию. Считаю, что в скором будущем результат будет налицо.



9 июня в Южной Осетии пройдут выборы депутатов парламента республики. Как проходит подготовка к ним, и есть ли попытки помешать им, сорвать выборы?