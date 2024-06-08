Туристам пришлось ждать вылета в Анталью 14 часов

Татарская транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой рейса ZF 1021 AZUR air, который должен был вылететь из Казани в Анталью еще вчера в 22:40. По состоянию на утро самолет все еще находился в аэропорту из-за технической неисправности. Таким образом, задержка составила 14 часов.

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Сотрудник прокуратуры выехал на место и убедился, что перевозчик выполняет регламенты и права туристов не были нарушены.

«На рейс зарегистрирован 241 пассажир, из них трое несовершеннолетних. На время ожидания вылета авиакомпания предоставляет пассажирам услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», – указано в сообщении на сайте.



У наблюдателей возникла версия – задержка могла быть связана со вчерашним шквалистым ветром в районе Антальи. Однако как рассказал «ТурДому» представитель перевозчика, к метеоусловиям задержка не имеет отношения: «Устранение технической неисправности потребовало время, на текущий момент самолет полностью готов к вылету, идет регистрация». По данным табло, посадка была закончена в 13:00 субботы.

Ранее наша редакция подробно рассказывала о правах пассажиров в случае сбоев в авиарасписании. Согласно правилам, при ожидании свыше 2 часов положены прохладительные напитки – как правило, дают ваучер на воду, – а если всё затягивается на 4 часа и больше, то и на горячее питание. Гостиница должна быть предоставлена при задержке от 6 часов ночью и от 8 часов днем. Однако на практике выполнить это не всегда возможно – в отелях поблизости от аэропорта может не быть достаточного количества свободных мест.

Подробнее о том, какая компенсация возможна от туроператора, продавшего тур, читайте в нашей памятке.