Новость о запуске паромов с Сахалина в Японию оказалась преждевременной

Появившиеся в СМИ публикации о запуске паромов с Сахалина в Японию оказались преждевременными: вопреки анонсам 7 июня первый рейс не состоялся.

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Как было указано в анонсах со ссылкой на японское издание «Хоккайдо Сиббун», начиная с этой даты линию Корсаков – Вакканай (остров Хоккайдо) будет обслуживать бывший японский теплоход «Аврора 2». Он был выкуплен вьетнамской компанией, что позволяет использовать его на маршруте, невзирая на санкции.

«Аврора 2» – это небольшой теплоход-ледокол водоизмещением всего 489 т. В Японии он использовался для туристических экскурсий на севере Хоккайдо – туристы выходили в море для наблюдения за дрейфующими льдами. Кают для пассажиров на борту нет. Поэтому семичасовой путь предлагалось проделать на сидячих местах по цене 48 тыс. руб. Предполагалось, что судно выйдет из порта Корсаков вечером 7 июня. Однако этого не произошло.

Как рассказали TourDom.ru в администрации порта, судно действительно пригнали, но заявок на рейсы из пассажирского терминала от его владельцев пока не поступало. «Вы не первые, кто звонит, но у нас никакой информации нет», – ответили нам по телефону.

Известно, что судно выполнило пока только один тестовый рейс – 31 мая. Попытки дозвониться до билетного оператора, ООО «Симфония», и выяснить, когда планируется везти пассажиров, не увенчались успехом – телефон не отвечает. На сайте компании написано, что он работает «в тестовом режиме». Продажа билетов на момент публикации не велась, но, судя по расписанию, следующий рейс планируется 11 июня.

Паром на остров Хоккайдо анонсируется не впервые. Жители Сахалина надеются, что в этот раз рейсы все же запустят. «Возможно, как с КНДР, сначала официальные люди съездят, потом остальные. У нас тут много связей налажено с Японией, испокон веков. Есть программы по обмену и т. д.», – рассказал нашей редакции один из жителей Южно-Сахалинска.