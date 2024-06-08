Русские туристы начали активно бронировать туры на зиму

В настоящее время российские туристы активно бронируют зарубежные туры на предстоящие новогодние каникулы по акциям раннего бронирования. Об этом сообщается в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

© Poslednie-novosti.com

Эксперты отмечают, что наибольшим спросом пользуется отдых на пляжах теплых стран, и рекомендуют приобретать билеты заранее, так как к концу года цены на новогодние даты могут значительно возрасти. Гендиректор компании "Пантеон" Анатолий Гаркушин сообщил, что продажи туров начались около двух месяцев назад, и количество ранних бронирований уже увеличилось на 30%. В этом году наибольшим спросом пользуются Мальдивы, ОАЭ и Бали.

Также стало популярным бронирование отдыха с детьми на новогодние даты. Уровень цен пока остается примерно таким же, как в прошлом году, и увеличение цен связано с реновацией отелей или улучшением условий питания. Директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская отметила, что продажи туров выросли в три раза по сравнению с прошлым годом, и самыми популярными направлениями стали Таиланд, Мальдивы, ОАЭ, Россия и Вьетнам.

Она также сообщила, что раннее бронирование туров на Мальдивы очень популярно, со скидками от 10% до 30%, а некоторые отели предлагают бонусы в виде улучшенного питания или скидок на трансфер. Большинство авиакомпаний уже опубликовали свои программы полетов на зимний сезон, включая "Аэрофлот", и их тарифы на некоторые новогодние даты выгоднее, чем у иностранных перевозчиков. Также есть вероятность увеличения курса валюты к Новому году.

По оценке руководителя отдела по разработке продукта компании ITM group Ирины Юриной, раннее бронирование зарубежных новогодних туров выросло более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, и наибольший спрос наблюдается.