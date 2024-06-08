Названа страна ЕС, которая меньше всего отказывала в выдаче виз россиянам

В прошлом году Россия вошла в топ-5 стран - лидеров по числу заявлений на получение шенгенских виз.

Также в лидерах оказались Китай, Турция, Индия и Марокко.

В общей сложности гражданами РФ в 2023 году было подано 520 тыс. заявлений на визу. Отказано было в 10,6% случаев, сообщает РБК. В сравнении с 2019 годом доля отказов увеличилась в 13 раз.

Чаще всего гражданам России отказывали в визе Мальта - 34,8%, Эстония - 31,7%, Швеция - 29,6%, Австрия - 26,4% и Германия - 20,5%. Такую информацию предоставила Еврокомиссия. Больше всего виз россияне получили в консульствах Италии - 143 тысячи, Испании - 116 тысяч и Франции - 111 тысяч. У Италии отказали в 6,4% случаев, у Франции - 8,5%, у Испании - 13,5%.

В посольстве Франции в России сообщили о подорожании с 11 июня шенгенской визы до 90 евро для взрослых и до 45 евро для детей от 6 до 12 лет.