Россиянка рассказала, как живут в Америке наши соотечественники

В США проживает достаточно много русскоязычного населения. Это сообщество уже обзавелось своими отличительными чертами и немного странными привычками, о которых рассказала путешественница Марина Ершова в дзен-канале.

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«Просто огромное комьюнити русскоязычных местных жителей. Они тут работают, женятся, разводятся, лечатся, и даже голосуют на выборах американского президента», – поделилась Марина.



Туристка отметила, что переехавших в США русскоговорящих уже «нельзя назвать россиянами, но и американцами они не становятся». Кроме того, их корни выдают некоторые особенности речи и привычки. Например, Марина рассказала о таком понятии как «рунглиш» – это когда в речи человека через каждое русское слово можно услышать одно английское. Это объясняется тем, что россияне, живущие продолжительное время в Штатах, начинают забывать название некоторых предметов на русском и заменяют на английские.

«Я заметила, что мы с Сашей начали есть авокадо каждый день. Когда такое было? В России мы даже на домашние роллы не могли позволить себе один этот фрукт. А тут авокадо стоит дешевле, чем все остальные овощи и фрукты», – рассказала россиянка.



Также россиянам приходится сталкиваться с некоторыми бытовыми трудностями, в том числе с отсутствием стиральных машин в домах. Из-за этого такой предмет гардероба как носки не стирают, а просто выкидывают и покупают новые. Так происходит потому, что в Штатах развита система прачечных, куда американцы в конце недели приносят горы белья на стирку, а вот для россиян это оказалось не совсем удобным.

Ранее россиянка рассказала, какие стереотипы о русских еще сохранились в США. По словам туристки, американцы уверены, что все россияне обязательно кладут в каждое блюдо укроп. Девушка отметила, что такой миф мог сложиться из-за того, что русских ресторанах эту зелень часто используют для украшения блюд.