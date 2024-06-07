Российский турпоток на Кубу вырос в два раза

Российский турпоток на Кубу в I квартале вырос почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 67 тыс. человек. Такие данные на встрече с представителями республики в рамках ПМЭФ привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Он также добавил, что стороны активно работают над поддержанием имеющейся полетной программы и расширением маршрутной сети. К рейсам на Кайо-Коко и в Варадеро в этом году добавятся Гавана и Ольгин. При этом накануне министр туризма республики уже заявлял о желании страны принимать самолеты не только из Москвы, но и из других городов, например Санкт-Петербурга и Казани. Летать планирует группа «Аэрофлот», предварительные договоренности с авиакомпанией уже есть.

Кроме того, кубинская сторона уже не раз сообщала о готовности сотрудничать с российским турбизнесом. В частности, отечественным отельерам предлагают брать под управление некоторые отели республики или строить новые гостиничные комплексы. Предполагается, что эти объекты размещения будут ориентированы исключительно на российский рынок и принимать только граждан РФ.

Также на Кубе сейчас реализуется сразу несколько инвестиционных проектов, которые должны заинтересовать туристов. В их числе парк активного отдыха в Гаване. Причем он должен стать аналогом московского «Зарядье».

Дмитрий Чернышенко напомнил, что россияне могут пользоваться отечественными картами «Мир» на местных курортах. Риска прекращения обслуживания пластика на Острове свободы, в отличие от большинства других популярных для отдыха направлений, нет.