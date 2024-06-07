Новый отель турции Side Moon Palace обещает открыться 15 июня

Портал TourDom.ru продолжает отслеживать актуальную информацию о новых отелях Турции, открытие которых ранее анонсировалось к началу летнего сезона – 2024.

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Туристы интересуются в соцсетях состоянием дел в гостинице Side Moon Palace 5*, которая должна была начать принимать гостей на курорте Сиде с 1 июня. Вопросы о перспективах ее открытия задают и турагенты, участники тг-канала для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B».

В мае отель опубликовал на своей странице в запрещенной в РФ соцсети сообщение о том, что открытие переносится на 7 июня. Но затем оно было удалено. Туристы, уже забронировавшие туры на летний сезон в Side Moon Palace, сетуют на отсутствие обновленной информации – на их вопросы гостиница не отвечает. 7 июня мы направили запрос в отдел продаж отеля, но в течение дня также не получили ответа.

Корреспондент TourDom.ru связался с одним из участников тг-чата, в котором общаются купившие туры на лето в Side Moon Palace. Ему удалось в частном порядке получить разъяснения:

«Дорогой гость, из-за некоторых технических проблем мы были вынуждены перенести открытие на 15 июня».



Кстати, на заезды с той же даты, 15 июня, предлагают туры в Side Moon Palace 5* и некоторые туроператоры. При этом в одной из туроператорских компаний, к которой мы обратились за уточнением, предпочли не комментировать, есть ли у них официальная информация от отеля об открытии с середины июня. Остается надеяться, что сроки начала приема гостей будут соблюдены гостиницей.

Ранее мы писали, что открытие двух других отельных новинок летнего сезона – 2024 в Турции также переносится: комплекс Ethno Belek 5* обещает приступить к работе с 11 июня, а Liberty Signa 5* на курорте Фетхие – с 10 июня.