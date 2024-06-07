Туристка лишилась полумиллиона после укуса обезьяны на Бали

Австралийская туристка лишилась полумиллиона рублей после укуса дикой обезьяны в приюте для животных на Бали. Об этом сообщает Daily Mail.

© Lenta.ru

По данным издания, Джами Гроувс путешествовала с подругой по индонезийскому острову. Она остановилась у приюта для животных, чтобы сделать фотографию, и была укушена животным. За лечение девушке пришлось заплатить 6 тысяч долларов (532 тысячи рублей).

На кадрах из больницы видно, как Гроувс лежит на кушетке для пациентов, а ее подруга разговаривает с врачом. Она спросила, что будет, если Джами заразится бешенством. Медик ответила, что лечения от этого нет, на что обе девушки отреагировали истерическим смехом.