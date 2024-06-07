Российский турпоток в Египет может вырасти на четверть по итогам летнего сезона
По итогам текущего летнего сезона российский турпоток в Египет может вырасти на 25%. При этом обычно спрос на эту страну стабилен, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Как уточняется, Египет занимает второе место среди самых востребованных россиянами направлений для летнего зарубежного отдыха. По мнению экспертов РСТ, данная тенденция сохранится до конца сезона. «По его итогам объем на направлении может вырасти как минимум на 25% по сравнению с прошлым летом», – отметили в пресс-службе.
Известно, что сейчас на Египет приходится 15% от общего объема российского турпотока. Это в 3,5 раза меньше, чем доля Турции – лидера зарубежного отдыха. «При этом доля Египта в течение всего года исключительно стабильна: 17% – по итогам квартала, 16% – за весь год», – добавил глава комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов.