По итогам текущего летнего сезона российский турпоток в Египет может вырасти на 25%. При этом обычно спрос на эту страну стабилен, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

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Как уточняется, Египет занимает второе место среди самых востребованных россиянами направлений для летнего зарубежного отдыха. По мнению экспертов РСТ, данная тенденция сохранится до конца сезона. «По его итогам объем на направлении может вырасти как минимум на 25% по сравнению с прошлым летом», – отметили в пресс-службе.