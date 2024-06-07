На ПМЭФ прозвучали планы возобновлять прямые авиарейсы

Прямые авиарейсы в Саудовскую Аравию, Южную Корею и Индонезию могут запустить в 2024 году. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, пишет «ТАСС». По его словам, российские перевозчики также рассматривают возможность рейсов в Иорданию и Кувейт.

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Это позволит активнее путешествовать не только нашим гражданам, но и иностранным туристам. Чернышенко отметил, что на Ближнем Востоке поездки в РФ стали модным трендом, который увеличивает турпоток из стран исламского мира.

Россияне ждут прямых рейсов в Индонезию уже 2 года. «Аэрофлот» хотел запустить их еще в 2023-м, но билетов в продаже так и не появилось. Пока основное препятствие для перевозчиков – санкции, из-за которых могут возникнуть проблемы с заправкой и наземным обслуживанием самолетов. По подсчетам нашей редакции, начиная с января чиновники анонсировали запуск рейсов в Индонезию в этом году минимум 7 раз. В конце мая источник TourDom.ru сообщал, что переговоры с представителями Индонезии вышли на финишную прямую и в этом году прямые рейсы действительно могут появиться.

Саудовская Аравия считается одним из перспективных направлений. В 2023 году страна приняла 100 тыс. отдыхающих из России, а с января по апрель 2024-го 57 тыс. На вчерашнем workshop в гостинице «Москва» президент управления по туризму Саудовской Аравии Хазим Альхазми сообщил TourDom.ru, что авиакомпании готовы к запуску прямых рейсов в РФ, нужно лишь ускорить формальности.

Южная Корея привлекает внимание благодаря природе, культурному наследию, а также косметике и k-pop. Пока россиянам приходится летать туда с пересадкой в Сеуле. В майские праздники авиабилеты обходились в 43 тыс. руб. с багажом. О своей позиции по поводу отправки самолетов в Россию страна пока не сообщала.

Ранее TourDom.ru писал, что на Петербургском международном экономическом форуме о желании восстановить или расширить авиасообщение с Россией высказались Бразилия, Венгрия, Филиппины и Венесуэла.