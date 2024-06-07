Как туристам не удалось отсудить 300 тысяч за испорченный отдых

Семья из Энгельса попыталась вернуть у туроператора и турагента деньги за испорченный отдых, точнее за сутки отпуска на курорте, которые были потеряны из-за двух задержек рейсов. Стоимость этих суток туристы оценили в 30 тыс. руб., однако общая сумма иска, направленного в Энгельсский районный суд, оказалась куда весомее – около 300 тыс. руб. В нее гражданка П. включила неустойки за «нарушения сроков оказания услуги, то есть за опоздания самолетов (около 70 тыс. руб.), штраф, а также компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб.

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В своей жалобе туристка опиралась на законы о «Защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в РФ», согласно которому, в частности, «ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта» несет туроператор.

Однако районный суд исковое требование не удовлетворил, а Саратовский областной суд позже подтвердил, что это решение было правомерным. Представителям авиакомпании Red Wings, которая участвовала в процессе в качестве третьего лица, удалось доказать, что задержки чартеров были вызваны объективными причинами. В первом случае самолет вылетел позже на 4 часа из-за технической неисправности (некорректная индикация количества топлива в воздушном судне), во втором опоздание составило 7 часов, а причиной стал густой туман.

В суде привели положения Воздушного кодекса РФ, авиационных правил, утвержденных Минтрансом, а также внутренние инструкции авиакомпании, которые подтвердили: перевозчик действовал в соответствии с законом. «Просрочка доставки пассажиров в пункт назначения в установленные договором перевозки даты является следствием соблюдения перевозчиком условий безопасности полета воздушного судна, а также исключения риска угрозы жизни и здоровью пассажиров», – говорится в решении суда. И здесь важный юридический момент. Как отметили в суде, специальные нормы транспортного законодательства пользуются приоритетом перед нормами закона «О защите прав потребителей», на который ссылались туристы.

Кроме того, в суде не нашел подтверждения тот факт, что туристами были потеряны именно сутки отдыха, как они заявляли. Ссылка на это автора жалобы несостоятельна, поскольку «количество дней и ночей, указанных в договоре о реализации туристского продукта и заявке на бронирование, уменьшено не было, дата заезда и дата выезда не изменились».

В конце мая Роспотребнадзор выступил с разъяснениями о том, что нужно знать туристам, которые приобретают тур, каким должен быть договор и кому предъявлять претензии в случае, если отдых пошел по незапланированному сценарию.