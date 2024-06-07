Многие популярные отели Турции недоступны для бронирования на заезды 15–16 июня. Высокий спрос на эти даты связан с продлением празднования Курбан-байрама. В этом году граждане страны получили 9 выходных, с 15 по 23 июня, и устремились на курорты. Редакция TourDom.ru выяснила, в каких популярных гостиницах еще можно найти свободные номера.

По данным агрегаторов, 10 из 25 востребованных 5* отелей уже недоступны для бронирования на заезды с 14 по 16 июня.

В частности, ближайшая дата, на которую можно купить недельный тур в Mirada del Mar, – 21 июня. Его стоимость при вылете из Москвы – 234 тыс. руб. Здесь и далее рассматриваем турпакеты на 8 дней (7 ночей) на двоих взрослых с отправлением из столицы.

Недельный отдых в Rixos Premium Belek возможен самое раннее с 25-го числа. Тур обойдется в 511 тыс. руб. на двоих. С этой же даты становится доступен и NG Phaselis Bay в Кемере (532 тыс. руб.).

Cullinan Golf Resort Belek можно забронировать только начиная с 23 июня. Недельный отдых для двоих взрослых стоит 805 тыс. руб.

Впрочем, в других известных отелях еще можно найти номера на дни мусульманского праздника. Например, варианты в Сиде с вылетом 15–16 июня – Barut B Suite (205 тыс. руб.) или Dobedan Beach Resort Comfort.

В Кемере свободные номера есть в популярных отелях Nirvana Dolce Vita (395 тыс. руб. за тур на 8 дней) и Corendon Playa Kemer. Тем, кто выбирает Белек, доступны для отдыха Dobedan Exclusive Hotel & Spa и Bellis Deluxe Hotel (318 тыс. руб.).

Из гостиниц высокого уровня туристы могут забронировать туры в Gloria Golf Resort (490 тыс. руб. за недельный тур на двоих) или Calista Luxury Resort.

Курбан-байрам в этом году наступит в ночь с 15 на 16 июня. Для туристов, отдыхающих в Турции, в дни празднования практически ничего не изменится: рестораны и магазины на курортах будут работать в обычном режиме.