В Смоленской области хотят организовать трансграничные туры в Беларусь

Губернатор Смоленской области Василий Анохин, выступая на ПМЭФ-2024, заявил, что его регион намерен углубить сотрудничество в сфере туризма с соседней Белоруссией и создать трансграничные туристические маршруты. Для этого уже идет работа над запуском прямых электричек из Смоленска в Оршу и в Витебск. Также идет работа над упрощением транспортного контроля на границе.

В рамках одной экскурсии туристы смогут посетить Витебск, Псков и Печору. Тематикой данных экскурсий будет зарождение древнерусской государственности, которую древние славяне формировали на территории современных России и Белоруссии. Власти рассчитывают, что это подчеркнет единство народов России и Белоруссии. Анохин отметил, что к концу 2024 года будет запущен маршрут Гомель – Смоленск.

Представители Омана на ПМЭФ-2024 заявили, что хотели бы активнее сотрудничать с Россией в туристической сфере.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области недоволен отсутствием у руководства региона полномочий принуждать собственников старинных домов следить за их сохранностью.