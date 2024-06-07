Турист рассказал об отношении к женщинам в Таджикистане

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Таджикистане и рассказал об отношении местных мужчин к женщинам. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что правила и устои в этой среднеазиатской стране уже не настолько строгие, как это было в прошлом или как сейчас в отдельных арабских государствах с сильными традициями патриархата.

«В городах и даже небольших поселках женщин никто уже не запирает дома, — добавил он. — Но в глухих кишлаках и горных районах все еще остаются сильно консервативные семьи, и там девушек все так же отдают замуж не за того, за кого хочет она, а за кого решил и договорился отец».



По словам блогера, живущие в таких селениях таджики не считаются с мнением женщин.

«Кстати, нередки ситуации, когда девушка не принимает ухаживания парня, которому она нравится, и тот начинает добиваться своего с "черного хода", через отца», — пояснил россиянин.



Ранее другой тревел-блогер рассказал о традиции многоженства в Таджикистане. Он подчеркнул, что официально оно запрещено, однако в отдаленных горных селениях жизнь «течет по своим порядкам», потому что там она намного тяжелее, чем в городе.