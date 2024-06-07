Пять правил отдыха в Алжире

Вернувшаяся на днях из Алжира россиянка поделилась с редакцией впечатлениями о своей экскурсионной программе. Туристы из России – редкие гости в этой африканской стране из-за трудностей с оформлением виз. В памятке мы обобщили информацию по особенностям въезда и организации турпоездки.

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Виза в Алжир

Для получения визы в Алжир россиянам предложено обратиться в посольство страны в Москве. К пакету документов необходимо добавить приглашение от алжирской туркомпании с полной программой пребывания. Срок действия загранпаспорта – от полугода, анкету заполняют на французском или английском языках. Однократная виза в Алжир стоит 40 евро, оплата в рублях по курсу.

Для популяризации экскурсий в пустыню Сахара власти Алжира внесли небольшие изменения в визовые правила – предварительно получить так называемое разрешение на въезд, а непосредственно визу ставят в паспорт по прибытии в страну. Данная практика названа временной и возможна опять же при покупке тура через лицензированные агентства.

Некоторые российские туроператоры предлагают туристам полный пакет наземного обслуживания в Алжире и также готовы оказать помощь в получении визы.

Индивидуальный тур в Алжир

Наша подписчица Галина Астахова вместе с мужем побывала в конце мая в Алжире по индивидуальному экскурсионному туру. Поездку организовал туроператор, который с помощью алжирского партнера оформил брони в отелях, авиабилеты на внутренние перелеты, заказал услуги гидов-переводчиков, транспорт с водителями. По городам передвигались на минивэнах, по пустыне – на Land Cruiser.

Заказ программы был сделан в начале марта, и через пару недель россияне получили полицейское разрешение, выдаваемое как раз для посещения достопримечательностей в Сахаре. Тур на двоих на 10 дней на базе гостиниц 5* с включенными завтраками обошелся в 6 тыс. евро. Перелет по маршруту Шереметьево – Алжир оплачивали отдельно.

Туристка уточнила, что в Москве при регистрации на рейс долго изучали документ на арабском, который был вместо традиционной визы, прежде чем допустили к полету.

«В Алжире на паспортном контроле нас попросили подождать и через 15 минут принесли загранники с визами. Перед поездкой предупреждали, что придется заплатить 70–80 евро, но с нас не взяли ни копейки», – рассказала подписчица и отметила, что, кроме них, туристов на рейсе не было.



В аэропорту россиян встретил переводчик на машине и отвез в отель.

Авиаперелеты в Алжир

Алжир и Россию связывают авиамаршруты из Москвы и других регионов страны.

На прямой авиалинии Шереметьево – аэропорт Хуари Бумедьен летают самолеты авиакомпании Air Algerie. Стоимость билетов туда-обратно – от 73 тыс. руб. с багажом, в частности, с вылетом 15 июля и возвращением 28-го. Время в пути – 5 часов.

Беспосадочные рейсы Санкт-Петербург – Алжир этот же авиаперевозчик отменил еще весной. По информации от алжирских туроператоров, они не появятся как минимум до сентября.

На сервисах по бронированию предложили билеты Пулково – Стамбул – Алжир на рейсах Turkish Airlines со стыковкой в Турции. Стоимость кресла – от 83 тыс. руб. на round trip, в частности, 7–16 июля. А из Казани турецкая авиакомпания доставит в алжирскую столицу и вернет домой за 93 тыс. руб., к примеру, с отправлением 3 июля и назад 13-го.

Валюта в Алжире

В Алжире на безналичные расчеты с банковскими картами можно рассчитывать в крупных торговых центрах и отелях, но не с пластиком от UnionPay. В основном торговцы предпочитают наличные алжирские динары. Банкоматы можно найти в крупных городах, они принимают Visa и MasterCard. Для поездки лучше запастись евро или долларами, которые по правилам въезда в Алжир декларируют на границе.

В пабликах советуют не спешить с обменом валюты – официальный курс меньше, чем у частных менял, которых находят в мелких лавочках.

Как рассказала Галина Астахова, все расходы по туру они оплатили еще в России, поэтому банковскими картами пользоваться не было необходимости. Немного валюты меняли только для приобретения сувениров и оплаты ужинов. В частности, принимающая туркомпания предложила им лучший курс за евро, чем был в отелях.

Экскурсии в Алжире

Алжир для туристки стал 121-й страной, которую она посмотрела, и только там ей довелось впервые увидеть столь восторженную встречу россиян.

«Гид мне постоянно переводил: мадам, вас приветствуют в Алжире», – отметила Галина и уточнила, что во время турне к ним подходило немало местных жителей, которые, узнав, что они из России, пытались сказать хотя бы пару слов по-русски.



Во время обзорной экскурсии по городу Алжир предстал перед гостями как современный мегаполис – «второй Париж». И совсем рядом – в крепости Касба – туристы попали в кварталы с многовековой историей.

Осмотр достопримечательностей на побережье привел к мавзолею царей древней Мавритании, в частности, там находится гробница Селены – дочери Клеопатры и Марка Антония. Затем посещение Типазы, где рядом со средиземноморскими пляжами соседствуют остатки городов 2–3-тысячелетней давности. Далее по маршруту – провинциальный Шершель, в котором туристы побывали в музее с античными артефактами.

После ночного перелета Галина с супругом прибыли в Джанет – небольшой населенный пункт в 1,5 тыс. км от столицы – это Сахара. И сразу пожалели, что выбрали неудачное время – в тени +41.

«В гостинице никого не было, кроме нас двоих, не сезон, и никакой кондиционер не спасает. Отель вроде как лучший в Джанет, но, на мой взгляд, даже не две звезды», – поделилась подписчица.



Еще один авиаперелет – в город, получивший имя римского императора Константина.

«Фантастический ландшафт и гений архитектора создали мосты Константины – мне не удалось на фото передать очарование города», – сокрушалась туристка.



Также, побывав у развалин древнеримских городов Тимгад и Джемила, она удивилась, что сохранность памятников в Алжире намного выше, чем в Италии:

«Туристов практически нет, и безумно жаль, что так мало людей наслаждается этим великолепием».



Ранее «ТурДом» писал, что алжирские пограничники застрелили двух туристов и одного ранили на границе с Марокко. Иностранцы катались на гидроциклах и случайно оказались в водах Алжира.