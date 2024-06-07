Путешественник рассказал, как без денег побывать в 60 странах

Ночевал на кладбищах, в руинах разрушенных зданий, жил из расчета пять долларов в день - себя он называет "международным бомжем", считая это самой высокой оценкой.

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Виктор Пинчук - крымский путешественник, побывавший в 60 странах Азии, Африки, Латинской Америки и Океании. О том, как оказывался на волосок от гибели, пережил приключения и почему всегда путешествует в одиночку, Виктор рассказал "РГ".

Легкоход по жизни

И где бы мы встретились - на "блошином рынке" Симферополя. Здесь Виктор торгует привезенными из странствий монетами разных стран и репликами наград. Этот маленький бизнес вполне укладывается в его образ жизни и мировоззрение.

- Первое мое путешествие было в 2005 году, - вспоминает Виктор. - До этого я много раз ездил за рубеж в качестве туриста. Разница между понятиями "турист" и "путешественник" принципиальная, - считает он. Первый имеет конкретную цель и уровень комфорта, за который редко выходит: увидеть пирамиды, искупаться в Красном море, покайфовать в шезлонге с коктейлем в руке... Второй пересекает страны и континенты без определенной цели: это своего рода творчество, когда процесс важнее результата.



На знакомство с одной страной у Виктора обычно уходит от двух недель до месяца. При этом он предпочитает бедные, и даже беднейшие страны, поскольку там все естественней, ближе к настоящему. Да и дешевле. При этом комфортом он жертвует вполне сознательно.

- Понятия "бомж-туризм", "международный бомж" придумал не я, они давно сложились в мире, - говорит крымчанин.



Деньги - самый больной вопрос для нашего человека, когда он впервые задумывается о путешествии. Но не для опытного бомж-туриста. Виктор всегда берет с собой в дорогу сумму из расчета 500 долларов на месяц. И... привозит их обратно. Не все, конечно, но большую часть. Причем возвращаются эти банкноты уже с "автографом дорог": потрепанные, местами подмоченные, с пятнами - там под ливень попал, тут пот подмочил. А привычный суточный бюджет Виктора составляет всего пять долларов.

Знание языков - второй вопрос для любого, выезжающего за границу. Английским Виктор Пинчук владеет на базовом уровне. Несколько расхожих оборотов на арабском языке выучил в процессе. То же самое с испанским. По Латинской Америке он путешествовал полгода...

- В путешествии я легкоход, - говорит о себе Виктор. - Это тоже устоявшийся термин.



В дороге у Пинчука нет даже палатки и спальника, при том, что ночевать под открытым небом для него обычное дело. В рюкзаке у бомж-туриста только подстилка, покрывало, надувная подушка, зубная щетка и паста. Раньше были еще миска, кружка и месячный запас овсянки. Теперь и их нет. Нож? Не всегда.

- С ним бывают проблемы в самолете, - поясняет Виктор.



Белый "Пятница"

Вам когда-нибудь доводилось ночевать в лесу голым, в набедренной повязке "а-ля Пятница"? А в джунглях? Виктор пережил такое приключение в Намибии.

- Как-то сдуру решил переплыть реку Кунене, - вспоминает путешественник. - Место потрясающе красивое, как будто сошло с рекламного проспекта, и безлюдное, кругом ни души.



Живописная река оказалась стремительной, а ниже по течению - каскад огромных водопадов. Крымчанин понял, что не рассчитал свои силы, когда возвращаться к своему берегу было уже поздно. Понимая, что жизнь его висит на волоске, в отчаянии превозмог себя, а течение подтолкнуло пловца к противоположному берегу. Обессиленный, едва выбрался из воды. Вокруг дикие джунгли. Одежда, деньги и документы остались на противоположной стороне. К тому же река была пограничной, и получается, что Виктор нелегалом попал в Анголу.

Попытки найти более узкое место выше по течению и вернуться обратно оказались тщетными. Ночь застала его абсолютно голым среди дикой природы. И это не сафари-парк: туристов и даже местных жителей здесь нет. Попытался сделать себе набедренную повязку из листьев какого-то дерева - бесполезно, она спадала. Махнул на это рукой. Ночь провел в джунглях в чем мать родила. Но даже для такого опытного путешественника, как он, это испытание оказалось чрезмерным. Тропический лес в темное время суток полон жизни, и муравьи там - самое малое зло...

Утром он отправился вниз по течению реки в надежде найти людей. И за изгибом реки увидел аборигена на том берегу, с которого сам приплыл. Разглядев голого белого человека в джунглях, тот позвал всю деревню, а затем приплыли и спасатели на лодке.

Камера или жизнь

В Йоханнесбурге крымчанина ограбили средь бела дня в самом центре мегаполиса.

- Все произошло настолько быстро, что я не успел опомниться. Помню только, мне со спины рукой обхватывают шею, а два других человека хватают за руки, - вспоминает Виктор. - Тот, что сзади, надавил на каротидный синус (рефлексогенная зона), и я потерял сознание. Сделай он это чуть сильнее, мог бы запросто убить.



Очнулся Виктор на тротуаре. Добычей грабителей стали несколько мелких рэндов (местная валюта) и дорогой фотоаппарат.

Еще раз между жизнью и смертью Виктор оказался в Малайзии - подхватил лихорадку денге. О том, что у него нет никакой страховки или медицинского полиса, думаю, говорить излишне. Спасибо, помогли местные врачи, и иммунитет оказался крепким.

А в Афганистане путешественник провел две недели в местной тюрьме, только потому, что вышел купить местную лепешку.

- Так почему в дороге всегда один? - спрашиваю у Виктора. - Если найдется такой второй человек, готовый как я спать среди надгробий, есть личинок пальмового жука или сушеных гусениц, - поверьте, ему напарник не нужен, - отвечает Пинчук.



Из книги Виктора Пинчука "Третья афровылазка"

"Время завтрака показали внутренние часы. С куста нарвал пачку листьев толщиной с колоду карт. Затем, тщательно пережевывая каждый, начал трапезу отшельника. Оказалось, не так-то просто это сделать. Минут через 20 затолкнул в себя всю порцию. Меню скверное, зато посуду мыть не надо! О том, что листья могли быть ядовитыми, не думал. И когда пил из реки Кунене, к которой незадолго до того не решался дотронуться рукой, тоже ни о чем не думал".



Досье "РГ"

Виктор Пинчук - автор 10 книг о путешествиях. Его фотовыставки, посвященные жизни и быту народов мира, проходят в музеях Крыма. 17 мая часть его коллекции дисков туземной этномузыки экспонировалась во время "Ночи музеев" в столице Крыма.