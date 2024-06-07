Первый поезд с российскими туристами отправился в КНДР через Хасан

Первый поезд, который доставит российских туристов в КНДР, отправился через пункт пропуска Хасан после приостановки железнодорожного сообщения из-за пандемии. Об этом сообщает в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

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«После четырехлетнего перерыва уссурийские таможенники оформили первый пассажирский поезд на выезд в Северную Корею. На утро 6 июня туда проследовал 41 турист, все граждане РФ», - сказано в сообщении.



Ранее планы о возобновлении железнодорожного сообщения обсуждались еще с прошлого года. Ранее мы писали, что поезда могут поехать в Северную Корею уже в июне.