Бразилия, Венгрия и Филиппины ждут прямые рейсы из России

В этом году во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высокопоставленные представители сразу нескольких стран заявили о желании возобновить или расширить авиасообщение с Россией. В их числе Бразилия, Венгрия, Филиппины и Венесуэла.

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Так, бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес сообщил, что Южная Америка очень ждет скорейшего запуска прямых рейсов из России. Дипломат напомнил, для поездок в Бразилию гражданам РФ не нужны визы, так что это направление имеет большой туристический потенциал. Кроме того, раньше из Москвы в республику уже летали самолеты, но программы сняли еще в 2011 году.

«Мы бы хотели восстановить прямое авиасообщение между двумя странами. Тем более у нас это уже было много лет назад», – подытожил посол.



Также тему возобновления полетов между Москвой и Будапештом поднял и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, рейсы будут запущены, как только Европа ослабит свои санкции в отношении России. Однако на вопрос, когда это произойдет, пока ответить сложно.

Кроме того, на ПМЭФ представители Филиппин подтвердили намерение договориться о рейсах между Москвой, Петербургом и Себу. Губернатор провинции Гвендолин Гарсия еще в понедельник рассказала, что в запуске программ заинтересован «Аэрофлот». Сейчас с нацпером идут активные переговоры.

В рамках форума обсуждалось и авиасообщение с Венесуэлой. Москва и Каракас работают над расширением географии полетов между странами. По словам министра туризма Боливарианской Республики Али Падрона, в планах запуск рейсов на остров Маргарита и в Каракас из Санкт-Петербурга и Казани. Вероятно, на маршрут выйдет также «Аэрофлот», авиакомпания уже высказала предварительное согласие.