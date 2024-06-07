Новый турецкий отель Liberty Signa откроется в июне

В числе гостиничных новинок Турции, обещанных к летнему сезону – 2024, турагенты и туристы активно обсуждают в соцсетях ход подготовки к открытию отеля Liberty Signa 5* на курорте Фетхие.

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Многие следят за ходом строительства по публикуемым в профильных тг-каналах фото и видео с места. Туристы, уже забронировавшие туры, тревожатся, успеют ли завершить работы и все подготовить к их заезду.

Открытие гостиницы изначально ожидалось 1 июня. В четверг, 6 июня, представитель Liberty Signa сообщил порталу TourDom.ru: «Решением нашего руководства отель планирует начать принимать гостей с 10 июня. Вся операционная подготовительная деятельность ведется в соответствии с этим сроком».

Непраздный вопрос – смогут ли первые отдыхающие пользоваться всей инфраструктурой: аквапарком, спа-центром, бассейнами, ресторанами, барами? В Liberty Signa ответили дипломатично: «В настоящее время ведутся работы для открытия нашего отеля 10 июня в полном объеме». Туристам и туркомпаниям остается надеяться, что все заявленные сервисы действительно будут доступны к заявленной дате.

«В новых отелях на турецких курортах порой практикуется soft opening, когда к открытию запускаются ключевые объекты инфраструктуры, а затем постепенно вводятся в эксплуатацию и остальные. Дополнительные работы стараются организовывать так, чтобы они не мешали отдыху гостей», – говорит топ-менеджер одного из крупных туроператоров. В пример он приводит ныне популярный у туристов комплекс Cullinan Golf & Resort 5* в Белеке, который открывался 2 года назад как раз в тестовом режиме, а затем в ходе сезона перешел к полноценной работе. Туристам, бронирующим отдых в новых отелях, желательно учитывать вероятность такого развития событий.

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писали о том, что на курорте Белек уже во второй раз переносится открытие гостиницы Ethno Belek 5*, ожидаемая дата – 11 июня.