Россия может возобновить авиасообщение с пятью странами

В ближайшем будущем Россия намерена восстановить прямое авиасообщение с несколькими странами, включая Республику Корея. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС, проведенном в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

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«Мы продолжим работу с нашими партнерами по расширению прямого международного авиасообщения из России, чтобы было комфортно путешествовать как жителям нашей страны, так и иностранным гостям», – передает агентство его слова.



Помимо Кореи, планируется возобновление прямых авиарейсов с Индонезией и Саудовской Аравией. Также российские авиакомпании рассматривают возможность начать полеты в Иорданию и Кувейт.

Дмитрий Чернышенко отметил, что президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить экспорт туристических услуг к 2030 году. Это планируется достичь через реализацию программы по продвижению отдыха в России на мировых рынках, упрощение визовых процедур, создание персонализированных туров и улучшение инфраструктуры.

Сегодня Россия имеет прямые воздушные связи с 38 странами, работа по расширению этого списка продолжается.

Ранее был опубликован рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений в России.