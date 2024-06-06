Саудовская Аравия работает над запуском прямых рейсов в Россию

В Саудовской Аравии планируют привлечь больше российских туристов. Для этого в Москву приехала делегация отельеров и представителей принимающих компаний – возможности сотрудничества с российскими туроператорами и турагентами они обсудили 6 июня в ходе workshop, организованного саудовским Управлением по туризму в столичном отеле «Москва». Корреспондент TourDom.ru выяснил, чем хотят заинтересовать россиян и когда ждать прямых рейсов.

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В последние годы туризм в Саудовской Аравии бурно развивается – реализуются большие проекты, в которые государство планирует вложить порядка 800 млрд долларов. Чтобы привлечь иностранцев, в стране строят курорты на Красном море, где уже открылись первые отели люксовых брендов. А также – развивают сеть авиамаршрутов.

«У нас серьезные амбиции. Мы хотим стать одним из самых популярных туристических направлений в мире. Саудовская Аравия имеет много преимуществ. Это протяженная береговая линия Красного моря, разнообразие природных зон, включающих не только пустыню, но и зеленые горные ландшафты на юге и севере, культурное наследие, множество фестивалей и мероприятий, удачное географическое положение в центре мира. 70% населения планеты могут долететь до Саудовской Аравии за 6 часов», – рассказал журналистам Хазим Альхазми, президент Управления по туризму Саудовской Аравии, отвечающего за американский и европейский рынки.



Россию он назвал одним из приоритетных направлений. В прошлом году Саудовская Аравия приняла 100 тыс. россиян, а с января по апрель 2024-го – уже 57 тыс., получив прирост более 20%. По словам Хазима Альхазми, это достигнуто без каких-либо усилий по привлечению россиян, но вскоре все изменится. Саудовская Аравия планирует активно продвигать свои возможности в России и запустить рекламную кампанию для туристов.

Корреспондент TourDom.ru поинтересовался у Хазима Альхазми, когда между нашими странами появятся прямые рейсы, раз уж российский рынок объявлен в числе привлекательных. По его словам, организация авиасообщения – в числе приоритетных задач: «Саудовская Аравия работает над этим. Авиакомпании готовы. Речь идет об ускорении формальностей, и я уверен, что вскоре мы услышим хорошие новости». А пока есть много вариантов добраться и со стыковкой.

Специалисты российских туроператоров и турагентств, посетившие workshop, довольны: Саудовская Аравия проводит его впервые, поэтому возможность напрямую пообщаться с зарубежными коллегами очень ценна. «Обращает внимание, что приехали в основном представители принимающих компаний, но хотелось бы видеть больше отельеров. Нам нужно понимать, какой продукт предлагать клиентам», – поделился пожеланиями с TourDom.ru руководитель одной из туроператорских компаний.

То, что отельеры нарасхват, было видно невооруженным взглядом – турагенты, например, постоянно подсаживались за рабочий стол Rixos Obnur Jeddah. Это первый проект турецкого бренда в Саудовской Аравии, который откроется на побережье Красного моря (всего их планируется три. – Ред.). Как пояснил нам директор по коммерции Халид Аль Захрани, концепция аналогична той, что используется в других странах, – это будет семейный курортный отель с бассейнами, виллами и детским клубом. Особенность только одна – «все включено» предусмотрено в безалкогольном формате, так как на территории Саудовской Аравии действует сухой закон.

Ранее мы писали о том, что на выставке Arabian Travel Market в Дубае обсуждались слухи о предстоящих послаблениях в соседней стране. Поводом для них стало открытие первого алкогольного магазина в Саудовской Аравии, пока предназначенного только для дипломатов.