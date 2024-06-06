За ночное купание в Турции начнут штрафовать на 12 тысяч долларов

Туристам запретили купаться в Турции из-за оккупированного побережья. Теперь отдыхающим могут грозить штрафы в $12 тысяч. Биолог Николай Онистратенко объяснил, что произошло на излюбленном направлении россиян.

© РИА Новости

По словам эксперта, на побережье Турции нельзя купаться из-за размножения краснокнижных черепах-логгерхедов. Ограничения ввели в Хатае, Анталии, Мерсине и еще в ряде крупных курортов. Искупаться можно будет с 8 утра до 8 вечера.

При это за ночное купание в период с мая по сентябрь туристам может грозить огромный штраф в $12 тысяч. Биолог объяснил, что в середине лета черепашата будут пытаться попасть в воду. Взрослые черепахи легко могут добраться до нее, а только вылупившиеся особи могут погибнуть из-за людей или животных.

Кроме того, в Турции запретили не только ночные купания, но и разжигание костра на берегу и езду на автомобилях. Эти факторы оказывают беспокоящее действие на животных, передает runews.24.

Ранее россиянам назвали лучшие направления для отдыха без детей. Турэксперт Наталия Ансталь рассказала, что молодежи не следует выбирать Сочи и другие районы Краснодарского края, так как туда часто приезжают отдохнуть семьями.