Турецким отелям обещают заплатить за обанкротившегося туроператора

После объявления о банкротстве европейского туроператора FTI Group отельеры Турции получили письмо от Немецкого фонда безопасности туризма (DRSF), в котором разъясняется, как эта гарантийная организация будет рассчитываться с гостиницами за ушедшую с рынка туркомпанию. О сути предложений DRSF рассказало турецкое издание turizmguncel.com.

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Отдых части туристов, купивших турпакеты FTI и уже находящихся в Турции, оказался не оплачен.

«Если вы принимаете гостей в рамках пакетного тура или сопутствующей услуги, продаваемой FTI, сумма по договору будет перечислена вашему отелю DRSF», – говорится в письме.



Речь идет об услугах, «которые не оплачены или частично оплачены FTI и будут оказаны в полном объеме при условии, что поездка еще не завершилась».

Уточняется также, что предложение относится только к периоду с 4 по 10 июня. Если тур у туриста начался раньше или заканчивается позже, платить за дни до 4 июня и после 10 июня фонд не планирует. Как пишет turizmguncel.com, такое ограничение по срокам вызвало недоумение и недовольство в среде турецких отельеров. Как и тот факт, что условие относится только к пакетным турам и не распространяется на отдельные услуги, приобретенные вне рамок турпакета. Президент Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кавалоглу заявил о неясности процедуры компенсаций, предлагаемой DRSF, образно назвав ее облаком пыли. Долги FTI на турецком рынке он оценил в 25–30 млн евро, «что не так много, как у Thomas Cook (Международный туристический холдинг, разорившийся в 2019 году. – Ред.), но все равно существенно».

Тем временем вчера, 5 июня, с визитом в Турцию отправился глава TUI Group Себастьян Эбель. На встрече с министром культуры и туризма Мехметом Эрсоем и представителями турбизнеса он заявил о готовности своей компании увеличить частоту чартерных рейсов и нарастить объемы на турецком направлении – как этим летом, так и в следующие сезоны. Планировался ли визит заранее или же стал следствием банкротства FTI, не сообщается. Однако можно предположить, что туристический гигант TUI рассчитывает расшириться на рынке после ухода конкурента.

Ранее мы писали о том, что от немецкого туриста, купившего тур у FTI и отдыхающего сейчас в Турции, гостиница

потребовала оплатить проживание, так как туроператор с ней не рассчитался.