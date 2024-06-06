Власти Омана хотят привлекать туристов из России

Член делегации Омана на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Саджда аль-Гаити сообщила, что руководство ее страны рассматривает не только варианты инвестиций в добычу полезных ископаемых, логистику и сельское хозяйство, но и развитие туристической сферы. Аль-Гаити отметила, что в Петербург прибыли представители 15 компаний из Омана.

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Недавно отмечалось, что туристы, прибывающие в Тунис, должны будут заплатить дополнительный налог.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2024 подписали договор на возведения одного из крупнейших в России аквакурортов за более чем 20 млрд рублей.

Глава Тульской области сообщил журналистам РБК, что в регионе не хватает гостиниц, чтобы удовлетворить нужды все возрастающего числа туристов.