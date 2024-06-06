В ближайшее время рассчитывают запустить безвизовый режим с Индией

Минэкономразвития РФ рассчитывает в ближайшее время запустить безвизовый режим группового туристического обмена с Индией. Об этом сообщил замглавы МЭР Владимир Ильичев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы активно запускаем новые инструменты, новые подходы, активизируем старые, в частности, единые электронные визы. Восстанавливаем инструменты безвизовых групповых туристических поездок, запустили их с Китаем, с Ираном. Надеемся, что в ближайшее время запустим аналогичное соглашение с Индией", - сказал Ильичев.



Он отметил, что все эти инициативы требуют активного вовлечения деловых кругов БРИКС.

"Здесь мы с коллегами из делового совета активно взаимодействуем. Надеемся, что в таком режиме обратной связи мы сможем и дальше продвигаться по всем этим направлениям", - заключил замглавы МЭР.



О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.