Туристы в аэропорту Антальи три часа не могут получить багаж

У пассажиров, прибывающих сегодня в аэропорт Антальи, появились проблемы с получением багажа из-за начавшейся забастовки персонала. Об этом сообщает несколько турецких изданий.

На стачку вышли представители сразу трех профсоюзов. Сотрудники требуют от работодателя повышения заработной платы, пишет издание turizmgazetesi. В противном случае забастовщики собираются замедлить или даже приостановить свою деятельность на неопределенный срок, а значит, сорвать штатную работу авиагавани.

По информации местных СМИ, уже сейчас возникли сложности с выдачей багажа. В частности, как сообщает газета Antalya Hakkında, во втором терминале аэропорта пассажиры, прибывшие в Анталью разными рейсами, уже более 3 часов не могут забрать свои чемоданы. Издание публикует фотографии большого количества туристов, скопившихся в зале ожидания багажа.

Отзывы очевидцев разные. «Да нормально тут все. Сегодня прилетели в Турцию, аэропорт Антальи работает в обычном режиме», – сообщает подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Очень долго получали багаж», – пишет другой.

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