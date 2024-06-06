В аэропорту Пхукета открыли отдельный зал для организованных туристов

В аэропорту Пхукета открыли новый зал для обслуживания организованных групп туристов, улетающих с острова. Он разместился в международном терминале воздушной гавани. Одним из первых отсюда отправили рейс ZF 2992 в Благовещенск авиакомпании AZUR air. Это один из пяти перевозчиков, которых на текущем этапе будут обслуживать в новом помещении. Названий остальных в корпорации Airports of Thailand не уточнили.

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Дополнительный зал обустроен на первом этаже. Там оборудовали 16 стоек регистрации. Все они с литерой J. Также в помещении расположены стойки информации и tax free.

По оценкам экспертов, в этом году пассажиропоток воздушной гавани, расположенной на курорте в Таиланде, составит не менее 18 млн, показанных в допандемийном 2019 году. На днях в тайских СМИ появились новости о проектировании нового международного терминала для местного аэропорта, который как раз и рассчитан на этот объем туристов. Однако далеко не все верят, что обещания властей будут воплощены в жизнь.

Ранее TourDom.ru писал, что в аэропорту Пхукета решили

отремонтировать кондиционеры в разгар жаркого сезона.