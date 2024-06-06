Туриста обанкротившегося туроператора грозятся взять в заложники

Банкротство FTI не прошло бесследно для ее клиентов, находящихся в это время на отдыхе. О проблемах в редакцию TourDom.ru сообщил турист Александр, который незадолго до закрытия туроператора приобрел у него тур с размещением в Emelda Sun Club 5* в Анталье. Как оказалось, компания не оплатила его проживание в отеле:

© tourdom.ru

«Позвали на ресепшен. Сказали заплатить за все дни нахождения в отеле. На вопрос “А что если сейчас у меня нету на руках суммы, чтобы рассчитаться?” ответили, что заберут вещи и никуда не выпустят. То есть получается, я похищен и за меня требуют выкуп. Родственникам уже сообщил, где меня искать, если не выйду на связь в ближайшее время», – рассказал турист, проживающий в Германии.



Со сложностями сталкиваются и другие немецкие туристы. В соцсетях завирусилось видео, на котором клиенты FTI, приехавшие на отдых по ранее купленным турам, не могут заселиться в отель. На ресепшене им предлагают оплатить проживание самостоятельно.

По оценочным данным, сейчас за границей может находиться до 67 тыс. клиентов канувшего в лету туроператора. Поездки, забронированные на 4 июня и более поздние даты, аннулированы. Попытаться вернуть деньги за них клиенты могут через Немецкий фонд безопасности туризма (DRSF).

Напомним, FTI столкнулся с экономическими проблемами еще во время пандемии. Компании помогли остаться на плаву дотации от правительства. Туроператор получил пакет помощи в 595 млн евро, а также ему пообещали кредит в 180 млн.

Ранее TourDom.ru объяснил, к чему приведет банкротство FTI, являвшегося одним из гигантов на европейском рынке.