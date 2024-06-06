Первый поезд с российскими туристами отправился из Приморья в КНДР, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

"Первый поезд с российскими туристами отправился в КНДР через пункт пропуска Хасан. Сообщение приостанавливали из-за пандемии по инициативе корейской стороны. После четырехлетнего перерыва уссурийские таможенники оформили первый пассажирский поезд на выезд в Северную Корею. На утро 6 июня туда проследовал 41 турист, все граждане РФ", - говорится в сообщении.



Ранее региональные власти сообщали о планах восстановления работы поезда, следующего по маршруту Владивосток - Хасан - Туманган - Расон. С февраля туристические группы в КНДР отправляли авиацией. Уже разработаны программы летних туров, продолжительность которых составит восемь и 12 дней. Туристы смогут отдохнуть на пляжах соседнего государства.