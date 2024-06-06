Эксперты рассказали, где российские туристы будут отдыхать в июне

Почти 90 процентов всех проданных туроператорами путевок на июнь предусматривают путешествие в шесть стран.

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Эксперты заявили, что лидер спроса — Турция. Отдых в этой стране выбрали 39 процентов туристов. Доля России — 27 процентов, Египет — на третьей строке списка: 14,5 процентов путешественников улетят на курорты Красного моря.

Далее в рейтинге Абхазия и ОАЭ (по пять процентов), на один процент меньше у Таиланда. Десятку замыкают Куба, Мальдивы, Китай и Вьетнам.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, средняя стоимость летнего тура в Сочи достигает 105 тысяч рублей, при этом Анапа может быть даже дороже — в районе 109 тысяч.