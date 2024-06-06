В июне планируют восстановить железнодорожное сообщение в Северную Корею

Поезда поедут в Северную Корею
В этом месяце власти Приморского края надеются восстановить пассажирское железнодорожное сообщение с северокорейским городом Расон, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс». Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко на полях Питерского международного экономического форума.
По словам Кожемяко, вначале поезд планируется запустить между приморским Хасаном и северокорейским городом Расон. В перспективе его могут продлить до Владивостока.
«Я думаю, что это должно произойти в июне», – подчеркнул Кожемяко.
При этом он добавил, что этот вопрос уже обсудил с главой РЖД Олегом Белозеровым, которым подтвердил планы по запуску поезда.
Ранее Кожемяко уже сообщал о планах возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между Владивостоком и Расоном. Напомним, что в последние годы власти Приморья тесно сотрудничают с КНДР. В этом году уже запустили туристические поездки на горнолыжный курорт.