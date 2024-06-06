В июне планируют восстановить железнодорожное сообщение в Северную Корею

В этом месяце власти Приморского края надеются восстановить пассажирское железнодорожное сообщение с северокорейским городом Расон, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс». Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко на полях Питерского международного экономического форума.

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По словам Кожемяко, вначале поезд планируется запустить между приморским Хасаном и северокорейским городом Расон. В перспективе его могут продлить до Владивостока.

«Я думаю, что это должно произойти в июне», – подчеркнул Кожемяко.



При этом он добавил, что этот вопрос уже обсудил с главой РЖД Олегом Белозеровым, которым подтвердил планы по запуску поезда.

Ранее Кожемяко уже сообщал о планах возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между Владивостоком и Расоном. Напомним, что в последние годы власти Приморья тесно сотрудничают с КНДР. В этом году уже запустили туристические поездки на горнолыжный курорт.