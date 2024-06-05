Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на зимний сезон

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» анонсировала начало продаж авиабилетов на рейсы зимнего расписания – на вылеты с 27 октября по 25 марта 2025 года.

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Мы проверили, насколько выгодные тарифы предлагаются по популярным туристическим маршрутам из Москвы за границу на период новогодних праздников. Производственный календарь на 2025 год пока не утвержден, но, судя по его проекту, нерабочие дни предполагаются с 29 декабря по 8 января. Мы рассматривали вылеты из российской столицы в воскресенье, 29 декабря, обратно – через неделю, 5 января.

Слетать в указанные даты «Победой» из Москвы в Дубай (ОАЭ) можно за 61,4 тыс. руб. (здесь и далее указано наличие билетов и цены, актуальные по состоянию на 17:00 среды, 5 июня. – Ред.). За перевозку багажа нужно доплатить 11, 8 тыс. руб.

«Аэрофлот» в те же даты отвезет в Дубай по безбагажному тарифу за 66,9 тыс. руб., flydubai – за 87,3 тыс. руб., «Уральские авиалинии» – за 106 тыс. руб. Дороже всего – Emirates, от 121,4 тыс. руб.

А вот на другом эмиратском машруте, Москва – Абу-Даби, ценовую конкуренцию «Победе» составляет низкобюджетная авиакомпания из ОАЭ – Air Arabia. Билеты российского лоукостера стоят 51 тыс. руб.

Однако, если лететь с багажом, придется заплатить 61,1 тыс. руб. Air Arabia с пассажира, путешествующего налегке, возьмет 56,2 тыс. руб., при этом доплата за перевозку чемодана всего 2,8 тыс. руб. Итоговая стоимость получается на 2 тыс. руб. ниже, чем у «Победы» – 59 тыс. руб.

Что касается зимней Турции, то билеты на Новый год из Москвы в Анталью у «Победы» сейчас можно купить за 47,8 тыс. руб.

Слетать S7 в те же даты лишь на тысячу дороже – 48,9 тыс. руб., Turkish Airlines доставит на курорт за 56,7 тыс. руб., «Аэрофлот» – за 62,5 тыс. руб.

Непраздный вопрос для туристов, заблаговременно планирующих новогодний отдых: покупать авиабилеты на старте продаж или же выждать в надежде «поймать» более выгодные цены? Однозначного ответа нет. Тарифная динамика зависит от соотношения спроса и предложения. Кроме того, от стратегии реализации мест на рейсах теми или иными авиакомпаниями. Некоторые перевозчики сначала предлагают билеты дорого, а ближе к датам вылета могут дать спецпредложения, чтобы распродать нереализованные остатки мест. Другие, напротив, начинают с привлекательных тарифов, а на свободные кресла, оставшиеся в последние дни до отправления самолета, ставят очень высокий ценник.