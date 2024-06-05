Россиянам массово срывают отдых за границей: что не так с паспортами

У россиян все чаще стали отбирать загранпаспорта при вылете из страны и срывать отпуск из-за опечаток в документах. Кому-то выезд запретили из-за одной ошибки в имени, кому-то — из-за ошибки в названии населенного пункта, в то время как некоторых отказались выпускать за границу из-за шрифта.

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Как избежать подобных ситуаций и на какие вещи в паспорте стоит обратить внимание — разбиралась «Лента.ру».

Кого не выпустили из России за границу из-за ошибки в паспорте: примеры

Официальной статистики, которая подтверждала бы количество случаев отказа в выезде по причине опечаток в паспорте, нет. В СМИ появлялись лишь единичные новости о россиянах, чей отпуск был сорван прямо перед вылетом.

Например, у одного мужчины, летевшего на отдых с семьей из Москвы в Стамбул, отобрали паспорт на границе из-за опечатки в названии населенного пункта — вместо Ямало-Ненецкого автономного округа в графе с местом рождения был указан «Ямало-Немецкий автономный округ».

Другой случай произошел с 72-летним путешественником, который должен был вылетать из Внуково в Турцию. Его паспорт признали недействительным из-за неверного написания буквы «И» на латинице — ее перевели как IA.

Также неприятный инцидент во Внуково случился с москвичкой из-за буквы «Ё». В ее документе была указана фамилия Деденёва, в то время как в системе миграционного учета она значилась как Деденева. В итоге у девушки также изъяли паспорт, и она лишилась отдыха в Турции.

Проблемы с документами у российских туристов: опыт туроператоров

Как заявили «Ленте.ру» в туристической компании «Интурист», похожих ситуаций было не очень много. «Да, в последние полгода мы сталкивались со случаями, когда наших туристов не выпускали за рубеж из-за опечаток в загранпаспортах, но такие случаи были пока только единичными», — отметила эксперт Дарья Домостроева.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян на пресс-брифинге АТОР заявил, что проблема носит лавинообразный характер. По его словам, сперва была волна инцидентов с орфографическими ошибками, потом начались проблемы с буквой «Ё».

Таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ. Потому что и Семены попали, и Федоры. Эта проблема носит сейчас лавинообразный характер.



Мурадян также добавил, что недавно в Пулково сотрудники пограничного контроля «со скрежетом» пропустили туриста, у которого в загранпаспорте стояло место рождения Ленинградская область. «Пограничник спросил его: "А у вас же в российском паспорте еще указан населенный пункт. Где он в загранпаспорте?" Соответственно, всех тех, кто родился до 1991 года, могут ожидать проблемы», — заявил представитель АТОР.

В каких случаях у россиян могут изъять паспорт на границе

Проблемы с аннулированием паспортов на границе начались с конца 2023 года — после того как в декабре в силу вступили поправки в 114-ФЗ о порядке въезда и выезда за границу. Согласно нововведениям, теперь сотрудники пограничной службы наделены правом изымать документ на месте в случае признания его недействительным без какой-либо экспертизы.

Причиной изъятия могут стать несоответствие фотографии лица в паспорте физически присутствующему человеку, потрепанный вид документа, технические и орфографические ошибки, опечатки, а также несоответствие шрифта. Отдельные опасения у путешественников вызывает вопрос о написании имени, если в нем присутствует буква «Ё», и места рождения.

Как Юрий Жданов, первая проблема — это расхождение в транскрипции русских имен и фамилий на латиницу: они могут не совпадать у пограничников и организаций, выдающих паспорта.

«Поэтому необходимо ввести правило, которое ранее существовало во всех авиакомпаниях мира, — в билетах, в имени и фамилии допускались расхождения с написанием в паспорте. Причем несовпадение могло составлять до пяти букв. Надо ввести аналогичную норму для загранпаспортов наших граждан», — отметил представитель МВД.



Проблема в основном касается туристов с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые выдали им в период с 2023 по 2024 год

Как должно быть написано место рождения и имя в загранпаспорте

Согласно приказу МВД России от 31.03.2021 №186, у граждан, родившихся после 6 февраля 1992 года, в поле «Место рождения» указывается название субъекта Российской Федерации, то есть республики, края, области, города либо его административного центра, а в дублирующей части через «/» указывается RUSSIA.

У граждан, родившихся до 6 февраля 1992 года, указывается название бывшей союзной республики, автономной республики, края, области, где он родился, либо название республиканского, краевого или областного центра, а в дублирующей части — аббревиатура СССР буквами латинского алфавита USSR.

Написание различных вариантов переименованных названий населенных пунктов, регионов либо государств, а также указание названия региона (республики, края, области и так далее) вместо написания названия конкретного города не является признаком наличия в таких документах недостоверных сведений.

При этом в официальном разъяснении погранслужбы ФСБ, опубликованном в феврале 2024 года, говорится, что «написание различных вариантов переименованных названий населенных пунктов, регионов либо государств, а также указание названия региона (республики, края, области и так далее) вместо написания названия конкретного города не является признаком наличия в таких документах недостоверных сведений».

В то же время написание имени латиницей можно проверить на сайте «Госуслуги». Там отмечено, что указанные правила транслитерации соответствуют нормам ИКАО — Международной организации гражданской авиации.

В соответствии с ними следующее написание будет верным:

а → a, б → b, в → v, г → g, д → d, е → e, ё → e, ж → zh, з → z, и → i, й → i, к → k, л → l, м → m, н → n, о → o, п → p, р → r, с → s, т → t, у → u, ф → f, х → кh, ц → ts, ч → сh, ш → sh, щ → shch, ы → y, ъ → ie, э → e, ю → iu, я → ia

Кроме того, на сайте говорится, что если в старом паспорте написание фамилии отличается от автоматической транслитерации, можно сохранить старое написание и это не будет считаться ошибкой.

Как обезопасить себя от изъятия паспорта перед вылетом

После нескольких публикаций СМИ об участившихся случаях изъятия загранпаспортов на границе МИД России выпустил рекомендации для туристов, которых коснулась проблема. Там россиянам порекомендовали самостоятельно проверять документы перед поездками.

Эксперты туротрасли также настоятельно советуют заранее проверять все детали в паспортах. «Речь идет о неточностях в написании имен и фамилий, ошибках в написании населенных пунктов, опечатках, а также расхождениях в написании данных в загранпаспорте и в информационной системе миграционного и регистрационного контроля. Часто бывают ошибки в датах рождения детей», — пояснил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Кроме того, по информации Telegram-канала «Ну че, народ, погнали!», следует обратить внимание на машиночитаемую зону (МЧЗ) — это текст на белом фоне внизу главной страницы загранпаспорта. Там может быть неправильно указан пол человека.

При этом в «Крыше Турдома» сообщили, что туристы могут самостоятельно проверять машиночитаемую строку в своих загранпаспортах с помощью специальных приложений. Для этого нужно скачать MRZ Scanner.

«Отсканировала два биометрических паспорта — свой и 13-летней дочери: открывалась страница с фото и информацией о человеке. А вот 5-летний паспорт внука, который оформили в 2023 году, не читался. Там как раз нестандартный шрифт», — рассказала одна из пользовательниц, воспользовавшаяся сервисом.

Если ошибка все же обнаружена, необходимо обратиться в организацию, выдавшую загранпаспорт, с требованием заменить его. К тому же туроператоры рекомендуют оформлять страховку от невыезда. Ее наличие позволит возместить потери из-за внезапно отмененной поездки

Что делать, если паспорт все же изъяли на границе

Эксперты не советуют спорить с сотрудниками пограничного контроля в случаях, если они признают документ недействительным, поскольку это может привести лишь к усугублению ситуации. Кроме того, требовать от туроператоров компенсации тоже бесполезно, так как они не несут ответственность в случаях, когда путешественника не выпускают из страны из-за паспорта.

Артур Мурадян считает, что винить МВД в случившемся также не имеет смысла, поскольку владелец паспорта тоже несет ответственность за опечатки в нем. Тем не менее попробовать обратиться в суд все же можно — в мае уже был первый случай выигрышного дела по этому вопросу.

Жительница Свердловской области Анталью, но в аэропорту Кольцово их развернули, так как запись о ребенке в загранпаспорте матери не была заверена печатью. Районный суд встал на сторону туристки и почти в полном объеме удовлетворил ее иск.