Чего ждать от бюджетного отеля 4* в Турции

Своими впечатлениями о турецком отеле 4* на «все включено» с редакцией TourDom.ru поделилась турагент. Она провела выходные в Club Marakesh Beach Hotel и обратила внимание на плюсы и минусы, типичные для гостиниц экономкласса этого региона.

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От аэропорта до отеля ехать недолго, менее часа. Сначала о плюсах: «Marakesh стоит на первой линии. Здесь обалденные горы, широченный пляж с чистым песком». Номера тоже заслуживают похвалы: «Комнаты достойные, чисто, и все работает. Есть российские тв-каналы, даже ТНТ. Горничные стараются, убирают часто. В целом персонал приятный, спрашивают, как дела, не надо ли чего».

На пляже много лежаков, причем занято совсем небольшое количество: «Судя по всему, в июне загрузка отеля небольшая, всего 30–40%».

На территории расположены два небольших бассейна, один из них с горками. «Слышала отзывы, что здесь неплохой хаммам и массаж, правда, сама не ходила».

По вечерам аниматоры проводят дискотеку для подростков, причем разговаривают с детьми по-русски. «Контингент отеля – русские, украинцы, немного туристов из Польши, Прибалтики, других стран Европы. Персонал знает несколько языков».

Если питания или чего-то еще туристам будет не хватать, рядом есть лавки с необходимым для отдыха. Можно проехать и в Анталью – дорога на маршрутке займет 15 минут, остановка совсем рядом, а стоимость поездки – 60 лир.

Теперь о минусах. Важный недочет, типичный для отелей эконом-уровня – скромное питание. «Здесь отличные завтраки с овсянкой. На обед и ужин на шведском столе всегда есть суп и вкусные сладости. Но из-за высоких цен повара экономят на мясе – его нет, как, впрочем, и рыбы. При этом стараются, чтобы была курица, соевые котлетки», – поделилась турагент.

Другой недостаток, общий для отелей в Бельдиби, – это море. Вход местами затруднен из-за крупных камней. Кроме того, от многочисленных прогулочных яхт после обеда вода обычно становится мутной. «По этой причине с 12 до 18 мы не купались, только утром и вечером».

Впрочем, многие гости были довольны отдыхом: «Пообщалась с туристами из Новосибирска. Они говорят, что получили хорошее море и сервис за адекватные деньги». За размещение на одну ночь с 1 по 2 июня туристка отдала 6 тыс. руб. на троих (взрослый и двое детей). Недельный тур с вылетом из Москвы в середине июня обойдется в 127 тыс. руб. на двоих.

Если туристы хотят плавать в море в течение всего дня, можно посоветовать гостиницу в другом регионе. Например, UK Hotel Kiris 4*. «Вариант примерно равный по цене. Но Кириш более престижный район – рядом расположен самый дорогой отель побережья Maхх Royal Kemer. Здесь нет сбросов от яхт. Но у этого варианта другие недочеты: территория меньше, номера скромнее».

С мая Россия стала первой по количеству туристов в Анталье с начала года. На курорт приехало более 490 тыс. отдыхающих из РФ.