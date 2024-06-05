В Альянсе турагентств объяснили, чем опасен отдых в Турции

Одной из распространенных опасностей на отдыхе в Турции является повышенный риск травматизации, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян. Это связано с распространенностью активных видов спорта на местных курортах, объяснил он.

Давайте не забывать, что отдых в Турции — это не только лежание на пляже, как думают многие. Помимо него, существует много разновидностей активного отдыха, например, рафтинг, парашютный спорт, катание на водных мотоциклах, аттракционы в аквапарках, хождение под парусом на яхте, — сказал собеседник NEWS.ru.



Неограниченное количество алкоголя в отелях «все включено» усугубляет ситуацию, считает представитель АТА. По его словам, 80% несчастных случаев в Турции обусловлено употреблением спиртных напитков.

Если вы выпили, не надо садиться за руль водного мотоцикла или байка, кататься на катере, прыгать с парашютом, идти под парусом, — подытожил Мкртчян.



Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Венесуэлу и Египет бюджетными альтернативами переполненной и «дорогущей» Турции. Однако Венесуэла не подойдет семьям с детьми из-за долгого перелета. Еще один вариант — Черногория, но там не получится отдохнуть по системе «все включено».