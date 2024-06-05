Врач в самолете спас пассажира, который запил таблетки алкоголем

Онколог спасла пассажира, которому стало плохо во время полета из Сургута в Санкт-Петербург. Парень очень боялся летать, и с аэрофобией решил бороться с помощью медикаментов. Он сначала принял успокоительные таблетки, а потом запил их алкоголем.

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Организм отреагировал не так, как планировал пассажир. Его кожа побелела, выступил холодный пот, а потом парень упал в обморок. Сотрудники авиакомпании, чтобы помочь пассажиру, начали искать врача на борту.

К счастью для него, тем же самолетом летела доктор Светлана Нефедова. Она оказала пострадавшему первую помощь и следила за ним до конца полета. Благодаря этому удалось обойтись без экстренной посадки. В аэропорту пациента уже ждала карета скорой помощи.

Другим туристам Светлана советует вместо алкоголя в самолете пить воду, а за пару часов до вылета перекусить легкой пищей.

Ранее TourDom.ru писал, что врач помог туристу, который сломал ногу во время полета из-за турбулентности. Из-за отсутствия медикаментов мужчине пришлось весь полет терпеть боль.