Два гостиничных комплекса от российских инвесторов откроют в Сирии

Побережье Сирии — для российских туристов. Два гостиничных комплекса, построенных российскими инвесторами, скоро начнут работу в провинции Латакия, рассказал РИА Новости министр туризма Сирии Мухаммад Рами Мартини. По его словам, есть два инвестиционных контракта с Россией.

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Один отель достраивает компания «Олимпик Тур», второй только начинает строить компания «Синара-инт». Но интересно ли это направление российским туристам? Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

Алексан Мкртчян член президиума Альянса туристических агентств, генеральный директор турсети «Розовый слон»

«Эта тема неинтересна для российского потребителя, российские инвесторы сделали это не для российского туриста. Это в первую очередь сделано для локального рынка. Конечно же, поток россиян в Сирию минимален в последние несколько лет и нет тенденций к его увеличению. Непонятно с геополитической ситуацией в том регионе, и Сирия зажата между двумя серьезнейшими конкурентами в области туризма — это Турция и Египет. Они делят российский турпоток, не в равных долях, Турция получает где-то 6-6,6 млн человек, Египет — больше трех млн россиян. И Сирии остаются там крохи, речь идет 10-20 тысячах. То есть я сейчас говорю о туристах, ни в коем случае не говорю о тех, кто приезжают в Сирию, россияне там с разными целями, в первую очередь бизнес и другие. Поэтому, когда мы говорим о том, что в Сирии появляются некие гостиничные комплексы с российскими инвестициями, это для локального рынка, ни в коем случае российский инвестор не вкладывает деньги, чтобы туда приезжали россияне, потому что, еще раз повторюсь, нет перспектив в ближайшем обозримом будущем, а это два-три года, для того чтобы россияне поехали массово, массово — это хотя бы больше 200-250 тысяч человек».



Сирия еще с 2019 года стремится привлечь российских инвесторов по двум направлениям: первое — развитие религиозного туризма российских граждан по христианским святыням, в древний Сайданайский монастырь, города Алеппо и Дамаск. Второе направление — развитие курортной инфраструктуры на сирийском побережье. Пока массового турпотока наладить не удалось.