Россия в мае стала первой по количеству туристов в Анталье впервые с начала года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику от Министерства культуры и туризма Турции.

По их данным, на курорт приехала 491 тыс. отдыхающих из РФ, 434 тыс. гостей из Германии и 185 тыс. человек из Великобритании. Также в топ-10 попали Польша, Нидерланды, Казахстан, Украина, Литва, Румыния и Белоруссия.

Всего в мае Анталью посетило 1,89 млн туристов. Это на 18% больше, чем в аналогичный период прошлого года. А вот турпоток на этот курорт из РФ вырос аж на четверть.

За прошедшие 5 месяцев 2024 года в Анталью приехало 3,95 млн иностранных гостей. Для региона это стало историческим рекордом. По общим показателям за 5 месяцев Россия занимает второе место – 875,8 тыс. отдыхающих. Из Германии прибыло на 100 тыс. больше.

Ранее TourDom.ru писал, что часть турпотока от пляжей Турции оттягивает Египет.