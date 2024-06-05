Оман хотел бы привлечь российских туристов и инвестиции

Оман - страна-гость Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этому году намерена наладить связи с Россией в сфере туризма и инвестиций. Как рассказала ТАСС представитель делегации, директор по маркетингу министерства наследия и туризма Султаната Оман Саджида аль-Гайти, более 15 оманских компаний представят свою продукцию на стенде страны и обсудят с российской стороной перспективы сотрудничества.

По периметру стенда Омана установлены мониторы, которые транслируют достопримечательности этой страны Ближнего Востока: мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр в Маскате, морское побережье, песчаные дюны и Гранд-Каньон. Гостей стенда угощают традиционными сладостями Омана - конфетами из орехов и меда, финиками.

"Хотели бы развивать туристическое направление с Россией, привлечь инвестиции. Приоритетными секторами являются логистика, туризм, а также горнодобывающая промышленность и производство", - указала директор по маркетингу министерства наследия и туризма.



Представитель оманской инвестиционной компании EPIC также отметил, что форум открывает большие возможности для сотрудничества с РФ. Помимо инвестиционных предприятий, в ПМЭФ также участвуют оманские туристические компании, предприятия агропромышленного комплекса.

Официальное открытие выставочного стенда Омана состоится 6 июня.

"Естественно, с присутствием официальных лиц с обеих сторон. У нас также будет официальный оманско-российский форум бизнеса. И у нас будет более 15 оманских компаний, которые вместе с российскими компаниями будут участвовать в проведении встреч для обсуждения деловых возможностей", - подчеркнула аль-Гайти.



Участие в форуме, по ее словам, отличная возможность для Омана, так как на форуме присутствуют более 130 стран. Ранее делегация Омана, которую возглавил министр торговли, промышленности и привлечения инвестиций Каис бен Мухаммед аль-Юсуф, прибыла в РФ. В состав делегации вошли председатель Торгово-промышленной палаты Омана Фейсал Абдалла Саид Аль Равас, генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамал ал-Мусави.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.