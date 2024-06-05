Толстый кот в турецком отеле очаровал туристов из России

В отеле Gold Island Selected 5* гостей встречает толстый питомец, написала журналистам TourDom.ru турагент Альбина, которая приехала в Аланью на отдых.

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«Встретились с котиком в главном ресторане. Он любит, когда на него обратят внимание, и охотно общается с посетителями», – поделилась девушка.



По ее словам, пушистый «постоялец» приходит на обед уже сытый, гости ни разу не видели, как он ест. Судя по всему, он питается в отдельной зоне. Охранник отеля рассказал, что питомец весит уже 15 кг.

Животные часто становятся местными знаменитостями в туристических местах. Например, в Польше толстый уличный кот из города Щецин заработал метку достопримечательности на Google-картах.

В аэропорту Бангкока питомец одной из работниц аэропорта

стал любимцем туристов. Ноо Ранг охотно позировал для фотографий и позволял себя гладить. После того как котенок стал звездой соцсетей, руководство воздушной гавани попросило его хозяйку не приносить животное на работу.