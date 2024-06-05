Комик Денис Чужой описал свою поездку в США словами «все очень дорогое»

Российский стендап-комик Денис Чужой, живущий за границей, побывал в США и рассказал о впечатлениях от этой страны. В интервью журналистке Катерине Гордеевой (включена Минюстом в реестр иноагентов) он описал Соединенные Штаты словами «все очень дорогое».

© соцсети

Юморист подтвердил, что ранее получил рабочую визу в США. Однако, по словам комика, они с женой еще не приняли решение о переезде.

«Выглядит пока США не суперкрасиво. Мы съездили в США и мы такие: "Блин, ну фиг знает, конечно". Все очень дорогое и видно, что люди тоже не суперкомфортно себя чувствуют», — объяснил Чужой.



Он отметил, что на решение о возможном переезде в эту страну повлияют в том числе результаты президентских выборов, которые пройдут в Америке в ноябре.

Ранее Чужой рассказал об отношении к россиянам в Германии и Чехии. Комик заявил, что не сталкивался с дискриминацией в этих странах.

Денис Чужой в июне 2022 года сообщил, что покинул Россию и живет в Турции. Спустя некоторое время юморист переехал в Германию.