Открытие нового отеля Ethno Belek в Турции снова отсрочено

Обещанное на вторник, 4 июня, открытие новой гостиницы Ethno Belek 5* (Турция, курорт Белек) так и не состоялось.

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В тг-канале Ethno Hotels предыдущий пост о переносе даты с изначально заявленной 27 мая на 4 июня удален. Вместо него опубликовано новое сообщение: «Официальное открытие отеля перенесено на 11 июня 2024 года». Тем, кто забронировал отдых на заезды до указанного числа, предлагается без доплат выбрать любые даты в период с 11 июня по 30 ноября.

Представитель Ethno Belek в России и странах СНГ пояснил порталу TourDom.ru, что открытие отеля отсрочено во второй раз из-за «непредвиденной технической проблемы, связанной с электроснабжением». Он заверил, что к 11 июня основные работы завершатся:

«Все объекты на территории – пляж, аквапарк, рестораны, бары – будут доступны гостям. Если и будут производиться какие-то мелкие доделки, то так, чтобы это не мешало отдыху туристов».



В связи с предыдущим переносом даты открытия туроператорам приходилось предлагать альтернативы клиентам, уже забронировавшим туры в Ethno Belek на заезды до 4 июня. Теперь это предстоит делать и для тех, у кого приобретены турпакеты на 5–11 июня.

Турагенты, обсуждая тему в соцсетях, недоумевают, почему, заявляя дату открытия, гостиница не предусмотрела риск отсрочки из-за непредвиденных обстоятельств, тем самым поставив и себя, и партнеров в неловкое положение. Более того, вплоть до 20-х чисел мая туркомпаниям внушали уверенность, что все слухи о возможном переносе сроков безосновательны. В тг-канале Ethno Hotels размещались посты, призывающие «не доверять недостоверной информации», сообщалось, что строительство идет по плану и даже «опережает график на 2 месяца».

На курортах Турции далеко не всегда соблюдаются сроки открытия новых отелей, задержки случаются едва ли не в каждом летнем сезоне. Турагентам желательно учитывать это обстоятельство – рассказывать туристам не только о преимуществах новинок, но и предупреждать об очевидных рисках, связанных с их бронированием, особенно на первые даты лета.